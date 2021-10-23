فياض: لمتابعة جريمة الطيونة ولينال الجاني العقاب

دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض في قضية “جريمة الطيونة” إلى أنّ تضع الدولة والحكومة والقضاء والأجهزة الأمنية يدها على هذا الملف وأن تتم متابعته على المستوى القضائي والقانوني.

كلام فياض جاء خلال لقاء سياسي أقيم في بلدة حبوش في ذكرى الولادة المباركة لرسول الله محمد (ص) بمشاركة شخصيات وفعاليات علماء دين وأهالي البلدة.

وأشار النائب فيّاض إلى أننا نريد معرفة من أمر ومن ارتكب هذه الجريمة، ومن الذي يتحمّل المسؤولية، مشددًا على أن ينال الجاني العقاب.

وقال فياض نحن لا نتكلم عن جمهورَين اصطدما مدنيًا في الشارع كما حصل في بيروت على سبيل المثال في تشرين العام 2019 حيث حصلت بعض المواجهات في الشارع، لكن في ظروف البلد وتعقيداته وحجم الاختلاف بالرأي كان أمرًا معقولًا ويمكن إحتواءه على المستوى القضائي والقانوني والسياسي، لكن ما حصل في الطيونة لم يكن الأمر على هذا النحو أبدًا، فنحن نتحدّث عن 7 شهداء والبعض منهم استُهدف قنصًا بالرأس فلذلك المسألة ليست شارعين تصادما على نحو عفويّ كما يحاول البعض أن يصوّر.

وختم فياض مؤكدًا ضرورة وضع هذا الملف في يد القضاء والاجهزة الامنية وعلى المسؤول أن يتحمل مسؤوليّته والجاني يعاقب على فعلته.

المصدر: موقع المنار