الأمم المتحدة تستأنف رحلات إجلاء المهاجرين العالقين في ليبيا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2021 - 10:18

الأمم المتحدة تستأنف رحلات إجلاء المهاجرين العالقين في ليبيا

منذ 1 ساعة 23 October، 2021
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عربي وإقليمي - ليبيا

أعلنت الأمم المتحدة أنها استأنفت رحلات الإجلاء الإنساني الجوية للمهاجرين العالقين في ليبيا، بعد أن أوقفتها السلطات الليبية في إطار حملة ضخمة شنها الأمن على المهاجرين المخالفين.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنها أجلت 127 شخصا إلى غامبيا من مصراتة الخميس، وأن مهاجرين من غامبيا بين آلاف آخرين ينتظرون العودة إلى وطنهم عبر برنامج العودة الطوعية الأممي.

وتم تشغيل رحلات إجلاء المهاجرين بشكل متقطع خلال الصراع في ليبيا وعلقت بسبب القتال، حيث كان آخر تعليق أعلنته وزارة الداخلية الليبية في الـ8 من أغسطس الماضي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، بدأت السلطات الليبية حملة واسعة ضد المهاجرين في بلدة قرقارش الساحلية غرب البلاد، واعتقلت أكثر من خمسة آلاف شخص.

المصدر: وكالات

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