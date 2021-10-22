مراسل المنار: العدو رمى اكثر من 10 قنابل مضيئة داخل الأراضي المحتلة و تحركات آلية وبشرية لجنود العدو خلف الجدار المحاذي لطريق كفركلا – العديسة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2021 - 21:18

مراسل المنار: العدو رمى اكثر من 10 قنابل مضيئة داخل الأراضي المحتلة و تحركات آلية وبشرية لجنود العدو خلف الجدار المحاذي لطريق كفركلا – العديسة

منذ 45 mins 22 October، 2021
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