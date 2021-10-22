الشيخ بلال شعبان: قائد القوات أراد أن يصنع حربا أهلية جديدة بين اللبنانيين

أقام مجلس الأئمة والخطباء في مسجد القدس في مخيم البداوي شمال لبنان احتفالاً خطابيّاً لمناسبة ذكرى المولد النبوي واسبوع الوحدة الاسلامية حضره جمع من العلماء الفلسطينيين واللبنانيين وحشد من المصلين والأهالي.

وقد ألقى الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي الشيخ بلال سعيد شعبان كلمة أكد فيها أننا سنكون شركاء، نحن لسنا فقط 100 ألف مقاوم كما قال السيد نصر الله بالأمس، نحن لدينا أيضاً 100 الف لبناني في مختلف مناطقنا يضاف إليهم ١٠٠ ألف فلسطيني في مخيمات العزة والكرامة في البداوي في نهر البارد في صبرا إلى البرج وشاتيلا وعين الحلوة والبص والرشيدية وفي كل المخيمات .

وقال الشيخ شعبان “ما يجري اليوم في لبنان وكل المنطقة حروب بديلة، نخوض حروب بدل عن غائب، فبدل أن يخوض الحرب الأوروبي والأمريكي نخوضها نحن بدلاً عنه، فتصنع لنا الحرب المذهبية والحرب الفصائلية، حرب بين المذاهب، حرب بين الأديان”، وتابع “لدينا تجار بندقية بالإيجار، لكن زمن الإيجار قد ولّى وانقضى”، واضاف “بالأمس قائد القوات اللبنانية أراد أن يزرع شرخاً وأن يصنع حرباً أهلية جديدة في ما بين المسلمين، ولكن هيهات فهو لا يدرك أننا والمسيحيين شركاء في المواجهة مع العدو الذي يهددنا جميعا”.

المصدر: مراسل الموقع