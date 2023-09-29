الشيخ شعبان استنكر التفجير الارهابي في بلوشستان بباكستان: لمحاصرة هذا الفكر الأعمى

استنكر الأمين العام لحركة “التوحيد الإسلامي” في لبنان الشيخ بلال سعيد شعبان الجمعة “المجزرة البشعة بحقّ المؤمنين المصلّين في إقليمي خيبر وبلوشستان في باكستان، بعد تفجيرٍ انتحاريٍّ آثمٍ استهدف مسجداً واحتفالاً للمسلمين المحتفين بالمولد النبوي الشريف، راح ضحيته قرابة المئة شهيد ومئات الجرحى”.

وقال الشيخ شعبان “تدمير مسجد بأكمله كما أظهرت صور التفجير في الفضائيّات وتسيل الدّماء الطّاهرة من جثث أطفال ونساء وشيوخ في مشاهد يندى لها الجبين، ثمّ نجد الصّمت الدّوليّ المطبق على الجريمة، كلّ ذلك يشكّل إدانة لما يسمّى بالعالم المتحضّر الّذي يدّعي حقوق الإنسان لا سيّما حقّ العيش بأمان وحقّ ممارسة الشّعائر الدينيّة”، وتابع “لذلك ندعو المرجعيّات والمؤسسات الإسلاميّة لإدانة هذه الفعلة ومثيلاتها، وإلى محاصرة هذا الفكر الأعمى الّذي يختصّ بضرب المسلمين، بعيداً عن اليهود الغاصبين، والطّغاة والجبّارين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام