الشيخ ياسين: على المسؤولين النظر الى مصلحة لبنان بعيدا عن السعي لرفع الضرر عن البعض

طالب رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين في تصريح، “بالتوقف عن المناكفات السياسية التي يفتعلها البعض لعرقلة ايجاد الحلول، بل ويلجأ لوضع العراقيل امام انطلاقة العمل الحكومي”.

وقال: “إن لبنان هذه الايام يعيش حالا استثنائيا بعد قطوع مجزرة الطيونة التي نجح حزب الله وحركة امل في احتوائها خلافا لارادة القتلة وليس استخفافا بالشهداء، بل تقديرا للصالح العام وعدم الانجرار للفتنة التي جرى التحضير لها بعناية واحترافية”.

وشدد على “ضرورة التمسك بحقوق لبنان البحرية كاملة وعدم الرضوخ للشروط التي يحملها الوسيط غير النزيه الذي يحمل جنسية العدو الى الجنسية الاميركية”، داعيا “المسؤولين إلى النظر الى مصلحة لبنان بعيدا عن السعي لرفع الضرر عن البعض في ظل التهديد الاميركي بفرض العقوبات على البعض، مع ان تلك العقوبات هي شهادة شرف لمن تفرض عليه وتضحية في سبيل الوطن”.

ورأى أن “الحال الاقتصادية تفرض على المسؤولين دراسة العروض الروسية والصينية والايرانية وكل العروض للمساهمة في انقاذ الوطن، لان عكس ذلك يساهم في خدمة المشروع الصهيواميركي المخطط لانهيار البلد”.

وختم مطالبا “القضاء القيام بدوره بعيدا عن الانتقائية والمصالح والاهتمام بما اعلنه الرئيس الروسي عن استعداده لاعطاء لبنان صور الاقمار الاصطناعية لانفجار مرفأ بيروت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام