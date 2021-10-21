بوتين: حزب الله قوة سياسية كبيرة في لبنان ونتواصل مع كل الأطراف للتسوية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن”حزب الله قوة سياسية كبيرة في لبنان”، مشددا على”أهمية حل الخلافات عبر الحوار دون إراقة للدماء”.

وقال بوتين خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى “فالداي” اليوم الخميس: “في ما يتعلق بكارثة انفجار مرفأ بيروت، أود أن أعرب من جديد عن تعازيي للشعب اللبناني حيث سقط هناك عدد كبير من القتلى إضافة إلى وقوع أضرار هائلة. ذكرت وسائل الإعلام أنه تم منذ عدة سنوات نقل شحنة من نترات الأمونيوم إلى الميناء وأن السلطات لم تتعامل للأسف مع ذلك انطلاقا من رغباتها حسبما فهمت لبيع الشحنة بشكل مربح… هذا ما نجمت عنه الكارثة قبل كل شيء برأيي”.

وتابع: “وعن المساعدة في التحقيق، فلا أفهم بصراحة كيف يمكن أن تساعد أي صور ملتقطة بالأقمار الصناعية في حال وجودها لدينا أصلا، لكنني أعد بأن أدرس الموضوع وإن استطعنا المساعدة في التحقيق فلن نتوانى عن ذلك”.

وقال: “وفي ما يتعلق بحزب الله وإيران والأوضاع في لبنان، فهناك مواقف مختلفة تتبناها الدول تجاه حزب الله الذي يمثل قوة سياسية كبيرة في لبنان، لكننا بلا شك ندعو دائما بما في ذلك في لبنان، إلى حل كل النزاعات عبر الحوار”.

وأضاف: “نحن على اتصال مع كل الأطراف السياسية تقريبا في لبنان، وسنواصل ذلك من أجل التوصل إلى التسوية دون إراقة للدماء، ولا أحد يصب ذلك في مصلحته، خاصة أن الأوضاع في الشرق الأوسط على حافة التوتر الدائم في الآونة الأخيرة، لكننا بالطبع سنفعل كل ما بوسعنا لإقناع كل الأطراف اللبنانية بضرورة تغليب المنطق والسعي للتوصل إلى اتفاق”.

المصدر: روسيا اليوم