أردوغان: سنستخدم إذا لزم الأمر أسلحة ثقيلة ضد الجيش السوري في إدلب

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن “القوات المسلحة في بلاده ستستخدم، إذا لزم الأمر، أسلحة ثقيلة ضد الجيش السوري في إدلب”. وقال اردوغان للصحفيين عند عودته من جولته الافريقية “الجيش التركي يقوم بقصف نقاط حساسة بسوريا حاليا ولن نتراجع عن ذلك، نحن مستمرون في العملية في سوريا ولا أعرف ما هو الإجراء الذي سيتخذه النظام السوري لكن في إدلب سنفعل كل ما هو ضروري، سنرد بأسلحتنا الثقيلة ولن نترك الوضع كما هو عليه”.

وتابع فيما يخص المطالب بالافراج عن الحقوقي آلان كافال “لماذا يدلي هؤلاء السفراء العشرة بمثل هذه التصريحات؟ لقد ابلغت وزارة الخارجية (التركية) لا نتشرف باستضافتهم في بلادنا.. هل من شأنهم إعطاء درس لتركيا؟ اطلق سراح كافال.. هل انتم تطلقون سراح القتلى والارهابيين؟”.

المصدر: سبوتنيك