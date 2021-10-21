اعتصام لسائقي الباصات عند مدخل مدينة طرابلس الجنوبي.. السيد: نتوجه الى رئيس الحكومة ونطالب بتفهم

نفذ سائقو الباصات او ما يعرف بـ”الروزا” اعتصاما عند مدخل مدينة طرابلس الجنوبي بمشاركة النقيب شادي السيد ممثلا اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال واتحادات النقل البري.

وعمد السائقون الى اشغال جانبي الطريق في خطوة تحذيرية احتجاجا على ارتفاع اسعار المحروقات وتردي الأوضاع المعيشية، مطالبين بالدعم .

وقال النقيب السيد: “نحن هنا نتوجه الى رئيس الحكومة المعروف بتحسسه بالفقير، ونطالب بتفهم مطالب السائقين”. اضاف “نحن سنذهب الى اجتماع اتحادات النقل البري الجمعة في العاصمة وراينا واضح مسبقا وهو دعم حاجة السائقين وكل من يستخدم وسائل النقل، السائق يحتاج الى الدعم وايضا من يستخدم السيارات العمومية والباص والميني باص، واليوم كما يؤكد زملاؤنا، هذا تحرك تحذيري ، وعلى الحكومة ان تبادر الى الدعم والا فان الخيار هو تحديد بدل نقل يتناسب مع سعر صفيحتي المازوت والبنزين “.انظروا معنا جيدا الجميع يعاني وغدا يبدو اكثر ايلاما”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام