حركة طالبان تحضر اجتماع “الترويكا” الخاصة بأفغانستان في موسكو – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 21 2021 - 08:46

حركة طالبان تحضر اجتماع “الترويكا” الخاصة بأفغانستان في موسكو

منذ 2 ساعة 21 October، 2021
6170b4054c59b76bdd23852d
أخبار دولية - روسيا

أعلنت حركة طالبان أنها حضرت اجتماع “الترويكا” الخاصة بأفغانستان في موسكو، والذي شارك فيه ممثلو روسيا والصين وباكستان.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة طالبان، عبد القهار بلخي إلى أن الأطراف اتفقت خلال الاجتماع على مواصلة التعامل مع حكومة أفغانستان الجديدة، والتعاون بشأن الإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة.

يذكر أن موسكو استضافت يوم الأربعاء مؤتمرا دوليا حول أفغانستان، شارك فيه ممثلو 10 دول في المنطقة ووفد حركة طالبان برئاسة نائب رئيس الحكومة عبد السلام حنفي.

وبحث المؤتمر الوضع في أفغانستان في أعقاب وصول طالبان إلى الحكم، وتقديم المساعدات الإنسانية وتشكيل حكومة شاملة في البلاد.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة