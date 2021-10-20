اليمن: طائرات العدوان تعتدي على عدة محافظات

شنت طائرات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الأربعاء 29 غارة جوية على مناطق متفرقة من محافظات مأرب وصعدة وشبوة والجوف وحجة.

وقال مصدر أمني يمني إن “طيران العدوان شن 12 غارة جوية على مديرية الجوبة وغارتين على مديرية رحبة بمحافظة مأرب”، وتابع “كما شن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية سحار وثلاث غارات على مديرية باقم وثلاث غارات على مديرية الظاهر وغارة جوية على منطقة محضة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة”.

وأضاف المصدر أن “طيران العدوان شن ثلاث غارات جوية على مديرية عسيلان في محافظة شبوة وغارة جوية على منطقة المرازيق في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف وغارة جوية على منطقة المزرق في مديرية حرض بمحافظة حجة”.

المصدر: موقع انصار الله