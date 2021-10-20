“أنصار الله” دانت التفجيرات الإجرامية بدمشق: أعداء سوريا يحاولون زعزعة الأمن والاستقرار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 20 2021 - 21:48

“أنصار الله” دانت التفجيرات الإجرامية بدمشق: أعداء سوريا يحاولون زعزعة الأمن والاستقرار

منذ 38 mins 20 October، 2021
المجلس السياسي لأنصار الله
اليمن - عربي وإقليمي

أدان المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن الأربعاء التفجيرات الارهابية في العاصمة السورية دمشق والتي أوقعت عشرات الشهداء والجرحى. وتقدم بأحر التعازي لأهالي الشهداء، سائلا المولى عز وجل الشفاء للجرحى.

وقال المكتب في بيان له “لقد بدا واضحا أن ما يتم احرازه ميدانيا من انجازات تزعج أعداء سوريا فيحاولون بجرائم الغدر زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد”، وتابع “هو ما لم يتحقق لهم في الماضي ولن يتحقق لهم حاضرا ومستقبلا بفضل وعي الشعب السوري ووقوفه خلف قيادته ومع دولته وحكومته في مواجهة كل التحديات”.

المصدر: موقع انصار الله

التعليقات

ذات صلة