المتحدث بإسم أنصار الله: العدوان الصهيوني على لبنان ما كان ليكون لولا الغطاء الأميركي بمد الكيان بأدوات القتل والابادة ونؤكد وقوفنا لجانب لبنان والمقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2024 - 17:22

المتحدث بإسم أنصار الله: العدوان الصهيوني على لبنان ما كان ليكون لولا الغطاء الأميركي بمد الكيان بأدوات القتل والابادة ونؤكد وقوفنا لجانب لبنان والمقاومة

منذ 26 mins 23 September، 2024
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