حزب الله يدين التفجير الآثم الذي استهدف العاصمة السورية دمشق واستقرارها واوقع عشرات الشهداء والجرحى

أصدر حزب الله البيان التالي: “امتدت يد الإرهاب الغادرة مرة جديدة لتستهدف أمن العاصمة السورية واستقرارها موقعة عشرات الشهداء والجرحى في انفجار عبوتين ناسفتين بحافلة تقل عسكريين عند جسر الرئيس وسط العاصمة دمشق”.

إن حزب الله إذ يدين هذا التفجير الآثم الذي تقف وراءه الجماعات الإرهابية ومشغليها الدوليين والإقليميين، يؤكد أن كل المحاولات الإرهابية لن تنجح في زعزعة الاستقرار والأمن السوري، وإنما ستزيد من تصميم وعزيمة الجيش والشعب العربي السوري على استكمال عملية التحرير وملاحقة الإرهابيين وتطهير البلاد منهم.

وإذ يتقدم حزب الله من القيادة السورية والجيش العربي السوري وعوائل الشهداء بأحر التعازي والمواساة، يسأل الله تعالى الرحمة للشهداء الأبرار والشفاء العاجل للجرحى وأن يمن على الشعب السوري الشقيق بالنصر والاستقرار”.

المصدر: العلاقات الإعلامية