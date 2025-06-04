اندلاع حريق كبير لليوم الثاني على التوالي في مكب نفايات عشوائي في دير الزهراني والاهالي يناشدون

لليوم الثاني على التوالي اندلع حريق كبير في مكب نفايات عشوائي في الاطراف الغربية – الجنوبية لبلدة دير الزهراني في قضاء النبطية، مما أدى إلى تصاعد كثيف لسحب الدخان الكثيف الذي حمل روائح كريهة وسامة انتشرت فوق بلدات كفرجوز، مدينة النبطية، حبوش، الكفور ، وسط حال من الاستياء والتذمر لدى الاهالي.

وناشد الاهالي في دير الزهراني والجوار وزيرة البيئة، ومحافظ النبطية وضع حد لهذه الجريمة البيئية والصحية، ومعاقبة الفاعلين المجرمين الذين يتسببون بمشاكل بيئية وصحية خطيرة ، حيث ان الدخان الكثيف يُشكل خطراً صحياً مباشراً، ولا سيما على الذين يعانون أمراضا رئوية مزمنة، ويثير القلق من التأثيرات التراكمية التي قد تؤدي إلى مشاكل تنفسية خطيرة وأمراض سرطانية نتيجة استنشاق الغازات السامة الناتجة عن الحرق العشوائي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام