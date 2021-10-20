الرئيس بري بحث في موضوع ترسيم الحدود البحرية مع هوكشتاين : اننا أمام فرصة جديدة لإستئناف المفاوضات في الناقورة

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الوفد الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة آموس هوكشتاين والوفد المرافق، في حضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا، وتم البحث في ملفات متعددة لا سيما ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، وجرى تأكيد إتفاق الاطار الذي أُعلن في تشرين الأول العام الماضي.

وأشار الرئيس بري الى أننا “أمام فرصة جديدة لإستئناف المفاوضات في الناقورة مع المساعي الامريكية الجديدة التي تبذل في هذا الاطار”.

كما أثار الرئيس بري خلال لقائه هوكشتاين “أهمية إستثناء لبنان من ضوابط قانون قيصر في موضوعي إستجرار الغاز المصري والكهرباء من الاردن”، وقد عكس الموفد الامريكي للرئيس بري اجواء تفاؤلية بالتقدم إيجابا حول هذه العناوين .

وكان رئيس المجلس قد وقع القانون الرامي لتعديل قانون إنتخاب اعضاء مجلس النواب واحاله على رئاسة مجلس الوزراء مع إستعجال إصداره وفقا للفقرة الأولى من المادة56 من الدستور .

كما دعا رئيس مجلس النواب الى عقد إجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب يوم الاثنين الواقع في 25 تشرين الاول الجاري الساعة الثانية من بعد الظهر تمهيدا لعقد جلسة تشريعية.

كما إستقبل السفير المصري لدى لبنان ياسر العلوي، حيث جرى عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام