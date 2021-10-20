استشهاد شابين سوريين برصاص ميليشيا (قسد) بريف دير الزور

داهمت مجموعة من ميليشيا (قسد) مدعومة بحوامات الاحتلال الأمريكي عدة منازل في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي وسط إطلاق رصاص كثيف ما أدى إلى استشهاد شابين من القرية.

وذكرت مصادر لوكالة سانا أن “مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) طوقت قرية الجرذي بالريف الشرقي لدير الزور واقتحمتها وسط إطلاق نار كثيف وساندتها في عملية الرصد والإنزال والمراقبة الجوية حوامات تابعة للاحتلال الأمريكي ما أدى إلى استشهاد شابين من أبناء القرية”.

وداهمت مجموعات من الميليشيا أمس مدعومة بحوامات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي منزلاً في قرية الحجنة بريف دير الزور الشمالي الشرقي ودمرته بعد خطف صاحبه.

المصدر: سانا