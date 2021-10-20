لافروف: روسيا تدعو طالبان لتشكيل حكومة شاملة بمشاركة كل القوى السياسية الأفغانية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2021 - 12:40

لافروف: روسيا تدعو طالبان لتشكيل حكومة شاملة بمشاركة كل القوى السياسية الأفغانية

منذ 51 mins 20 October، 2021
أخبار موقع المنار

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