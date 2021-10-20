تصوير جوي | حشود مليونية غير مسبوقة أحيت المولد النبوي الشريف في صنعاء

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء أمس احتفالية مليونية بذكرى المولد النبوي الشريف. حيث اكتظ ميدان السبعين والشوارع المجاورة والمحيطة به بحشود جماهيرية غير مسبوقة، شكلت طوفانًا بشريًا، ورسمت لوحة إيمانية بديعة، عكست الروحانية التي يتحلى بها أبناء اليمن في حضرة رسول البشرية ومعلمها الأول محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

وتوسطت الحشود الجماهيرية لوحات كُتب عليها اسم النبي محمد (ع) وعبارات “لبيك يا رسول الله”، وكذا عبارات الثناء التي قالها في أبناء اليمن، وما يتصفون به من حكمة وشجاعة ونصرة للحق.

وجسّدت الجماهير المليونية الهُوية الإيمانية للشعب اليمني، وتصدّره لشعوب العالم العربي والإسلامي في الابتهاج والاحتفاء بمولد سيّد المرسلين نبي الرحمة والإنسانية محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله وسلم.

المصدر: يونيوز