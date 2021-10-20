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October 20 2021 - 00:24

أهالي قرية حامو بالقامشلي يعترضون رتلاً عسكرياً لقوات الاحتلال الأمريكي

منذ 2 ساعة 19 October، 2021
القوات الاميركية القامشلي
سورية - عربي وإقليمي

اعترض أهالي قرية حامو في ريف القامشلي الشرقي عصر اليوم رتلاً تابعاً لقوات الاحتلال الأمريكي حاول المرور بالقرب من القرية وأجبروه على التراجع والعودة من حيث أتى.

وأفادت مصادر محلية من القرية أن رتلاً مؤلفاً من ثلاث مدرعات وسيارة همر حاول المرور إلى مدينة القامشلي عبر الطريق الدولي بالقرب من القرية فقام الأهالي باعتراض الرتل ورموه بالحجارة وأجبروه على التراجع.

وتصدى أهالي قرية حامو بريف القامشلي خلال الأشهر الماضية عدة مرات لأرتال من آليات الاحتلال الأمريكي حاولت الدخول إلى القرية أو المرور محاذاتها وأجبروها بمؤازرة من عناصر الجيش على المغادرة والعودة من حيث أتت.

المصدر: وكالة سانا

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