التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2021 - 17:56

التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت

منذ 1 ساعة 19 October، 2021
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