استقالة المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2021 - 11:04

استقالة المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد (وكالة يونيوز)

منذ 2 ساعة 19 October، 2021
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