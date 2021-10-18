زلزال بقوة 5.2 درجة يهزّ أطراف مدينة هوالين الواقعة على الساحل الشرقي لتايوان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 18 2021 - 10:58

زلزال بقوة 5.2 درجة يهزّ أطراف مدينة هوالين الواقعة على الساحل الشرقي لتايوان

منذ 1 ساعة 18 October، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة