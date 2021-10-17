سجل اجرامي طويل لزارعي الموت فمن اين نبدأ الرواية؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2021 - 23:08

سجل اجرامي طويل لزارعي الموت فمن اين نبدأ الرواية؟

منذ 2 ساعة 17 October، 2021
تقارير مصورة - لبنان

لحزب القوات سجل دموي حافل ضد اللبنانيين اخر سطوره مجزرة الطيونة.

المصدر: قناة المنار

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