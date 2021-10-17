سجل اجرامي طويل لزارعي الموت فمن اين نبدأ الرواية؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2021 - 23:08
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث الإثنين عند الساعة 8:30 مساءً عبر شاشة المنار حول آخر التطورات
السيد هاشم صفي الدين: حزب الله لن يلبس لبوس الحرب الأهلية ولن يدع هذا المشروع الجديد في لبنان أن يمر
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: مشكلتنا مع جماعة القناصين "حسابها لحال" ودم أهلنا ليس حبراً ونحن نعرف قيمته
النائب حسن فضل الله: المطلوب محاسبة كل من له صلة بأحداث الطيونة أياً كان ومن أعلى مسؤول إلى أدنى عنصر
الرئيس بري في ذكرى المولد النبوي: لنستخلص الدروس والعبر ونسير بهديها عدلاً ومساواة بين الناس وإحقاقاً للحق
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: ما جرى بدوار الطيونة مذبحة بحجم وطن والبلد الآن رهينة إرهاب نوعي مقصود ومعروف
الشيخ قبلان: مذبحة الطيونة تستدعي من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى المبادرة سريعاً لحماية البلد
الناطق باسم أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت ابراهيم حطيط: فليطلعنا القاضي بيطار على ما لديه أو يتنحَّى لقاضٍ آخر
الحزب السوري القومي الاجتماعي: نطالب بحل حزب القوات اللبنانية فوراً لمنعه من تذكية السعار الطائفي واعتقال عصابة القتل
أكثر من 50 صهريجاً محملاً بمادة المازوت عبرت سوريا باتجاه لبنان وتوجهت إلى أماكن تخزينها في البقاع ليعاد توزيعها
وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية يبدأ زيارة الى القاهرة للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء النقل العرب
وزير الخارجية الإيراني: إيران ستمضي في المحادثات النووية بسياسة الخطوة مقابل الخطوة وعلى الأميركيين إظهار حسن النية
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: لن تكون هناك مفاوضات مع اطراف الاتفاق النووي خلال الاسبوع
سعيد خطيب زاده: ما سيحصل هو زيارة لمساعد وزير الخارجية الى بروكسل لاستكمال المباحثات مع ممثل الاتحاد الاوروبي
الاحتلال الصهيوني يفرج عن الاسيرة نسرين أبو كميل بعد اعتقال دام 6 سنوات ويمنعها من الدخول لمنزلها وعائلتها في قطاع غزة
الاعلام الفلسطيني: الحركة الاسيرة تعلن فشل جلسات الحوار التي عقدت مع ضباط إدارة سجون الاحتلال في معتقلي رامون وهداريم
القوات المسلحة اليمنية تعلن تحرير العديد من المديريات في محافظتي مأرب وشبوة ضمن عملية "ربيع النصر"
القوات المسلحة اليمنية: نتج عن العملية مصرع وإصابة وأسر المئات من مرتزقة العدوان وغنم كميات كبيرة من الأسلحة
اليمن: استشهاد مواطن بنيران جيش العدوان السعودي في منطقة آل شيخ بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة
رابطة علماء اليمن: ندعو الامة الاسلامية الى موقف جاد وصارم تجاه كل الحكام المطبعين والمتصهينين
الدفاع الروسية: سفينة حربية روسية منعت مدمِّرة للبحرية الأميركية من محاولة تسلل إلى مياه روسية إقليمية في بحر اليابان
المواطنون الافغان يشيعون شهداء المجزرة التي ارتكبها ارهابيو داعش بحق المصلين في أحد المساجد بمدينة قندهار
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
مع انطلاق أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
مع انطلاق أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
يحيي المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ذكرى أربعين آية الله الشيخ عبد الأمير قبلان عند الـ4 من عصر الخميس في مبنى المجلس _ طريق المطار
سجل اجرامي طويل لزارعي الموت فمن اين نبدأ الرواية؟
منذ 2 ساعة
17 October، 2021
تقارير مصورة
-
لبنان
لحزب القوات سجل دموي حافل ضد اللبنانيين اخر سطوره مجزرة الطيونة.
المصدر:
قناة المنار
القوات اللبنانية
جرائم القوات اللبنانية
سمير جعجع
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