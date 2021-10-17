حركة حماس نعت الشهيد مدحت الصالح: الجريمة لن توقف مقاومة وصمود أهلنا في الجولان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2021 - 12:20

حركة حماس نعت الشهيد مدحت الصالح: الجريمة لن توقف مقاومة وصمود أهلنا في الجولان

منذ 52 mins 17 October، 2021
أخبار موقع المنار

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