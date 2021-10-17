مقتل شاب بطلق ناري والعثور على بقايا هيكل عظمي في صيدا

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في صيدا، بوفاة شاب في العشرين من عمره بطلقات نارية في يده وبطنه.

وكان نقل المصاب حوالى منتصف ليل أمس الى أحد مستشفيات صيدا حيث أدخل الى غرفة العمليات، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة.

وكشف الطبيب الشرعي عفيف خفاجه على الجثة، وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات.

من جهة أخرى، أفادت المندوبة بالعثور أمس على بقايا هيكل عظمي أمام حاويات النفايات بالقرب من مقبرة صيدا الجديدة. وبحسب خفاجه الذي كشف عليها، تبين أن صاحب الجثة مسن أخضع لعملية بتر إحدى أصابعه منذ ثلاثة أشهر تقريبا. ولفت الى أن الأهالي هم من اكتشفوا البقايا بعد مشاهدتهم كلبا يحملها بالقرب من الحاويات. وبوشرت التحقيقات لمعرفة هوية صاحب الجثة وملابسات وفاته.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام