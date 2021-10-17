أمير عبداللهيان: نتابع سياسة “خطوة مقابل خطوة” في المفاوضات النووية

اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بأن ايران تتابع سياسة “خطوة مقابل خطوة” في المفاوضات النووية.

وقال النائب علي رضا ميرسليمي، في تصريح لوكالة “فارس”، إنّ وزير الخارجية أكّد أنّ على الأميركيين “إثبات حسن نواياهم وصدقيتهم والقيام بمبادرة جادة قبل المفاوضات”، مشيراً إلى أنّ إيران “تعتزم متابعة المفاوضات بشأن القضايا الحاصلة منذ خروج الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي وليس القضايا الأخرى”.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أنّ الحكومة “ستفصل مسار المفاوضات النووية عن مسار اقتصاد البلاد، ولن تجعل الاقتصاد رهناً بها أبداً”، موضحاً أنّ الحكومة الحالية “ستتابع الاقتصاد بمعزل عن القضايا المتعلقة بالمفاوضات”.

أمّا بشأن كيفية التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فأفاد ميرسليمي بأنّ أمير عبد اللهيان أعلن العمل “وفق قانون المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر وصون حقوق الشعب الإيراني المصادق عليه في مجلس الشورى الإسلامي، والذي يعتبر قابلاً للفهم للأطراف الأخرى، ويحمل رسائل خاصة”.

المصدر: فارس