تيمور جنبلاط: لوأد الفتنة ومنع إعادة عقارب الساعة الى الوراء – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2021 - 18:12

تيمور جنبلاط: لوأد الفتنة ومنع إعادة عقارب الساعة الى الوراء

منذ 1 ساعة 16 October، 2021
تيمور جنبلاط
لبنان

دعا رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط “جميع الفرقاء والمعنيين الى “ضبط النفس والتخفيف من حدة التوترات والتشنجات ومنسوب الحملات السياسية والاعلامية التي رافقت وترافق ما حصل بشكل مؤسف في منطقة الطيونة وتداعيات تلك الاحداث الأليمة التي شهدناها، بهدف وأد الفتنة ومنع إعادة عقارب الساعة الى الوراء، بغية عودة الامور الى نصابها الصحيح”.

وشدد جنبلاط على “احترام الحريات العامة وأحقية التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي ضمن القوانين المرعية الاجراء، وعدم التعرض لهذه الثوابت والمرتكزات تحت أي ظرف من الظروف ورفض العنف بكل أشكاله وأنواعه والركون الى القضاء من أجل القيام بواجباته الكاملة والإسراع في التحقيقات المطلوبة لكشف ملابسات الاحداث التي جرت بمنأى عن أي تشكيك أو ضغوط”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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