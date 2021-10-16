علامات في العين تكشف عن حالات صحية خطيرة مخفية

يعتقد الكثيرون أن العيون هي نافذة الروح، ولكن الخبراء أشاروا إلى قدرتها على أن تكون نافذة للكشف عن عدد من الحالات الصحية الخفية.

ويوصي الخبراء بإجراء فحص العيون كل عامين على الأقل. وتعد اختبارات العين مهمة للغاية للحفاظ على صحة العين، فضلا عن أن هذا قد يساعد في تشخيص بعض الحالات الصحية الكامنة.

ويشرح جايلز إدموندز، مدير الخدمات السريرية في مؤسسة Specsavers، العلامات التي يمكننا اكتشافها وتلك التي يمكن التقاطها أثناء اختبار العين. وفي ما يلي العلامات الثمانية التي يمكن العثور عليها من اختبار العين الروتيني:

1. الغلوكوما:: الغلوكوما هي حالة غالبا ما تكون دون أعراض لأنها تتطور تدريجيا. وقال إدموندز إنه لهذا السبب يشار إلى هذه الحالة على أنها “سارق البصر الصامت”.

الغلوكوما هي أحد الأسباب الرئيسية للعمى، ومع ذلك، إذا تم تحديدها في مراحلها المبكرة، يمكن إدارتها بنجاح. وتعد فحوصات العين المنتظمة أساسية لاكتشافها، وهي مهمة جدا لأولئك المعرضين لخطر أكبر من حالة بسبب تقدمهم في السن أو تاريخ عائلي”.

2. اعتلال الشبكية السكري: يقول إدموندز إن اعتلال الشبكية السكري في مراحله المبكرة لا يسبب عادة أي أعراض ملحوظة، لذلك يمكن لفحص العين أن يكتشفه مبكرا. وتؤثر الحالة على الأوعية الدموية الصغيرة في العين، ما يؤدي إلى تلف شبكية العين.

3. ارتفاع ضغط الدم:: أثناء اختبار العين، قد يكتشف طبيب العيون علامات ارتفاع ضغط الدم، من خلال مراقبة الأوعية الدموية للعين لمعرفة ما إذا كانت قد ضاقت أو بدأت في التسريب.

المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يصابوا بحالة تسمى اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم والتي ترى أن جدران الأوعية الدموية تتكاثف وتضيق وتحد من تدفق الدم. وفي بعض الحالات تتورم شبكية العين ويمكن أن تتسرب الأوعية الدموية”.

4. ارتفاع نسبة الكوليسترول: عادة ما ينخفض ​​ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى وجود الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في الدم. وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن السبب الرئيسي وراء ذلك هو تناول الأطعمة الدهنية وعدم ممارسة الرياضة.

ومن العلامة الأخرى على ارتفاع نسبة الكوليسترول التي يمكن اكتشافها في العين، هي الحلقة الزرقاء. وعادة ما تظهر هذه الحلقة حول القزحية مع التقدم في العمر. ويحدث هذا بسبب ترسبات الكوليسترول في العين. وهي أكثر شيوعا عند الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر ولا داعي للقلق منها عادة.

5. اليرقان: إذا كنت تعاني من اصفرار العين، فقد تكون مصابا باليرقان. ويوضح إدموندز: “تحدث الحالة عندما يتحلل الهيموغلوبين (جزء من الدم يحمل الأكسجين) إلى مادة البيليروبين، والتي لا يتم التخلص منها بعد ذلك من الجسم. ومن المفترض أن ينتقل من الكبد إلى القنوات الصفراوية، ولكن إذا لم يحدث ذلك، فقد يحدث اصفرار الجلد، والعينين، ويمكن أن يشير إلى وجود مشكلة في الكبد أو المرارة أو البنكرياس”.

6. السكتة الدماغية: أوضح إدموندز أن الظهور المفاجئ للرؤية الضبابية يمكن أن يكون سببه جلطة. وأضاف أن هذا يمكن أن يحدث بشكل خاص إذا تم دمج عدم وضوح الرؤية مع بعض العلامات الرئيسية الأخرى مثل الكلام غير الواضح.

7. التهاب المفاصل: بالإضافة إلى التسبب في التهاب المفاصل، يمكن لبعض الأمراض المناعية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، أن تسبب التهابا في العين، كما يقول إدموندز، هذا الالتهاب عادة ما يؤدي إلى جفاف العين ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يسبب حالات أكثر خطورة مثل التهاب القزحية”.

8. الأورام: في حين أن اختبار العين يمكن أن يبحث عن أي سرطانات في العين مثل الأورام الميلانينية، فإنه يكشف أحيانا عن وجود أورام دماغية محتملة، يمكن أن يكون التورم في العصب البصري مرئيا أثناء فحص العين ويمكن أن يشير أحيانا إلى وجود ورم في المخ”.

المصدر: ذي صن