الدفاع الروسية تستدعي الملحق العسكري الأمريكي عقب تحركات المدمرة Chafee (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 15 2021 - 21:24
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
15 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
حزب الله يشيع شهداء كمين الطيونة محمد السيد وعلي ابراهيم ومريم فرحات في روضة الحوراء زينب عليها السلام في بيروت
حزب الله يشيع شهيد كمين الغدر في الطيونة محمد جمال تامر في بلدة بنهران في الكورة
حركة أمل تشيع شهداء كمين الطيونة حسن نعمة في روضة الشهيدين، حسن مشيك في كفردان الزعارير، مصطفى زبيب في النميرية
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: الدماء التي تسقط نعرف كيف نحافظ على حقها وقضيتها وهذا ما سيكون والأيام الآتية ستشهد
السيد هاشم صفي الدين: لن ننجر إلى فتنة مذهبية ولا إلى حرب أهلية لكن لا يمكن أن نترك دماء شهدائنا تذهب هدراً
السيد صفي الدين: نحن أمام مجزرة وجريمة قتل متعمد وموصوف ومن قام بها هو حزب القوات اللبنانية الذي يتحمل المسؤولية الأولى
السيد صفي الدين: حزب القوات اليوم كشف عن وجهه ربما هو مضطر ومستعجل وربما يكون أسياده المهزومون في المنطقة استعجلوا
السيد صفي الدين: ما شهدناه بالأمس هو حلقة من الحلقات التي تديرها الولايات المتحدة الأمريكية ويمولها بعض العرب
السيد صفي الدين: الأجهزة الأمنية والقضائية يجب أن تتحمل مسؤوليتها في جلب هؤلاء المجرمين إلى العدالة والمحاسبة
استشهاد 32 شخصاً على الأقل وإصابة 53 بجروح في تفجير وقع أثناء صلاة الجمعة في مسجد في قندهار جنوب أفغانستان
حزب الله يدين المجزرة التي ارتكبها تنظيم داعش الوهابي الإرهابي ويدعو الحكومة الأفغانية لضرورة تأمين الحماية للمصلين
حزب الله: استمرار هذه المنظمة المجرمة بممارسة عمليات القتل الذريع تستدعي تحركا سريعا لمواجهة هذا الفكر الضال والمنحرف
حزب الله: جريمة قندهار تلقي مسؤولية خاصة على السلطات الأفغانية المسلمة لملاحقة هؤلاء القتلة وإنزال القصاص العادل بهم
حزب الله: لا يجوز ترك بيوت الله وعباده هدفا سهلا تنهشه الذئاب البشرية التي خلفتها أميركا لزرع الخراب انتقاما لفشلها
رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير يتفقد مكان كمين الغدر الذي نفذه مسلحو حزب القوات في منطقة الطيونة
الرئيس عون يعرض مع وزير العدل التحقيقات الجارية في أحداث الطيونة ويؤكّد ضرورة الإسراع بإنجازها لتحديد المسؤوليات
الشيخ علي الخطيب: أولى واجبات الدولة كشف المجرمين والمتورطين في دماء اللبنانيين ونطالب الجميع بتحمل مسؤولية وأد الفتنة
الشيخ ماهر حمود: مسيرة المقاومة مستمرة ولن تنحرف عن هدفها الرئيسي وهو مواجهة العدو الصهيوني والاستكبار الأميركي
حركة التوحيد الإسلامي: نطالب بمحاسبة من نفذ وخطط وحرض لمجزرة الطيونة التي غايتها ضرب السلم الأهلي والعيش المشترك
وزارة الصحة العامة: تسجيل 510 إصابات و7 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
مسيرة حاشدة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة نصرة للأسرى وبمناسبة ذكرى صفقة وفاء الأحرار
وزارة الدفاع الروسية: سفينة روسية مضادة للغواصات اعترضت مدمرة أمريكية حاولت خرق حدود البلاد في المحيط الهادئ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: هناك 2000 مسلح من تنظيم داعش في شمال أفغانستان ويخطط قادتهم للتأثير على دول أخرى
خفر السواحل الإسباني: العثور على جثث 4 مهاجرين قبالة جنوب البلاد والبحث جار عن 21 مفقوداً
الشرطة البريطانية: وفاة النائب البريطاني في حزب المحافظين ديفيد أميس بعد تعرضه للطعن خلال لقاء انتخابي
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
مع انطلاق أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
مع انطلاق أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
يحيي المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ذكرى أربعين آية الله الشيخ عبد الأمير قبلان عند الـ4 من عصر الخميس في مبنى المجلس _ طريق المطار
الدفاع الروسية تستدعي الملحق العسكري الأمريكي عقب تحركات المدمرة Chafee (روسيا اليوم)
منذ 1 ساعة
15 October، 2021
الدفاع الروسية
الملحق العسكري الاميركي
روسيا
التعليقات
ذات صلة
خارجية روسيا: تفجير قندهار هدفه التحريض على التفرقة الدينية وتصعيد النزاع السياسي الداخلي
روسيا تعلن التصدي لمحاولة خرق مياهها الإقليمية في بحر اليابان من قبل مدمرة أمريكية
روسيا تصادق على قائمة تضم 52 دولة يمكن لمواطنيها الحصول على تأشيرات إلكترونية
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}