الدفاع الروسية تستدعي الملحق العسكري الأمريكي عقب تحركات المدمرة Chafee (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2021 - 21:24

الدفاع الروسية تستدعي الملحق العسكري الأمريكي عقب تحركات المدمرة Chafee (روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 15 October، 2021
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