حركة “حق” تعبر عن قلقها على حياة أحد قيادييها المعتقل في سجون نظام البحرين

عبرت حركة الحريات والديمقراطية (حق) البحرينية المعارضة في بيان لها الجمعة عن قلقها الشديد على حياة مدير مكتبها لحقوق الإنسان معتقل الرأي الأكاديمي والقيادي البارز في المعارضة البحرانية عبد الجليل السنكيس والذي يكمل يومه 100 من الإضراب المفتوح عن الطعام داخل السجون في البحرين وذلك “احتجاجا على المعاملة الحاطة بالكرامة ومصادرة كتاب كان قد عمل على تأليفه لعدة سنوات”.

وقالت الحركة “ي الوقت الذي نبعث فيه بتحية إجلال وأكبار للدكتور السنكيس على صموده وثباته وتمسكه بالمطالبه بحقوقه حتى من داخل سجنه فإننا نرفع الصوت عالياً مطالبين بإطلاق سراحه فوراً وتمكينه من العلاج”، واضافت “لازال الدكتور السنكيس في المشفى التابع لوزارة الداخلية منذ شهور بعد تردي احواله الصحية ونحن قلقون جداً على حياته ونحمل السلطة مسؤولية ما يجري عليه من ضرر فالدكتور عبد الجليل السنكيس مكانه الطبيعي خارج اسوار السجون فهو معتقل ضمير ورأي وقد حكم في محاكم عسكرية جائرة”.

وأشادت الحركة “بالحملات الحقوقية الواسعة للتضامن من الدكتور السنكيس”، واكدت على “ضرورة الإستمرار في حملات التضامن والتنديد بما يعاني منه سجناء الضمير وقيادات المعارضة السلمية داخل سجون النظام في البحرين منذ عقد من الزمان”، وشددت على”ثبات الشعب البحراني على مطالبه السياسية العادلة واصراره على التغيير السياسي وانتزاع حقوقه السياسية كاملة غير منقوصة”.

المصدر: بريد الموقع