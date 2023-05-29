حركة “حق” نعت الشهيدين صادق ثامر وجعفر سلطان: أعدما ظلما من قبل النظام السعودي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2023 - 15:30

حركة “حق” نعت الشهيدين صادق ثامر وجعفر سلطان: أعدما ظلما من قبل النظام السعودي

منذ 1 ساعة 29 May، 2023
حركة حق البحرينية
حركة حق البحرينية
البحرين - عربي وإقليمي

نعت حركة الحريات والديمقراطية البحرينية المعارضة(حق) “الشهيدين المظلومين صادق ثامر وجعفر سلطان اللذين أعدمهما النظام السعودي ظلما صباح اليوم الإثنين”.

وأكدت الحركة في بيان لها أن “إعدام الشهيدين هو قتل خارج نطاق القانون وجريمة بشعة مؤكدةً تعرض الشهيدين للإعتقال والتعذيب وعرضهما على محاكم تفتقد لأدنى معاير العدالة”.

ودعت الحركة “جماهير الشعب البحريني للإحتفاء بالشهيدين والتضامن مع عائلتيهما”، واكدت أن “هذه الجرائم التي ترتكب ضد أبناء الشعب البحريني لن تجبر شعب البحرين على الإستسلام والتخلي عن مطالبه المشروعة.

الشهيدان صادق وثامر

المصدر: بريد الموقع

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