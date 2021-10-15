الشيخ الخطيب استنكر اعتداء الطيونة: مجزرة كاملة الاوصاف ارتكبها مجرمون احترفوا قتل الأبرياء

استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب اعتداء الطيونة الذي استهدف الابرياء من المدنيين.

وقال الشيخ الخطيب الجمعة “هؤلاء الشهداء سقطوا على ايدي مجرمين امتهنوا القتل ولم تردعهم عقوبة السجن ولم يتعظوا مما حل بعملاء جيش لحد وما لاقوه من امتهان لكرامتهم بفعل خيانتهم لوطنهم واهلهم”، وأكد ان “ما جرى بالأمس مجزرة كاملة الاوصاف ارتكبها مجرمون احترفوا قتل الأبرياء وكانوا زعماء الحرب الفتنة التي ما زلنا نعيش ارتداداتها ونستحضر ويلاتها وما تركته من تداعيات على البلد”.

ولفت الشيخ الخطيب الى ان “هؤلاء المرتزقة المأجورون حاولوا بالأمس جر البلد الى فتنة استطاع العقلاء والصابرون والشرفاء من أهلنا افشالها بوعيهم وحرصهم على الوطن وكظمهم الغيظ وتعاليهم على الجراح والدماء”، وتابع “لن نسكت عن هذه المجزرة التي اريد بها قتل حرية التعبير والتحرك السلمي لكشف حقيقة مجزرة المرفأ ومنع تحريف المسار القضائي وطمس الحقيقة وتغييب المجرمين والمتورطين في جريمة المرفأ ومن يقف خلفهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام