السلطات المصرية تصدر تعليمات واستعدادات عاجلة لحالة عدم الاستقرار الجوي

أصدرت وزارة التنمية المحلية في مصر، تحذيرا عاجلا وتعليمات عاجلة للمحافظات، تزامنا مع عدم استقرار الأحوال الجوية.

وطالبت الوزارة التأكيد من جاهزية أعمال الحماية لمخاطر الأمطار الغزيرة فيما يخص مخرات السيول والسدود والترع وتجهيز المعدات والآلات المطلوبة، ومراجعة كافة الخطط التي تم وضعها خلال الفترة الماضية بين المحافظات وممثلي الوزارات والجهات المعنية بمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول.

وأكدت على ضرورة التنسيق مع مركز التنبؤات للتنبؤ بالمخاطر المحتملة ومراجعة سيناريوهات مواجهة المخاطر فيما يخص الأمطار الغزيرة والسيول، وتشكيل لجان للمرور على مدار الساعة للتأكد من مدى جاهزية أعمال الحماية، والوقوف على أى معوقات وسرعة تلافيها.

كما طالبت وزارة التنمية المحلية المصرية تطهير البلاغات والشنايش الموجودة على مستوى المحافظات ومحطات الصرف.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس، سيشهد أمطارا خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

المصدر: وكالات