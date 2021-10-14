سالم زهران للمنار : جعجع معني ويجب ان يسأل، والجيش والقضاء شخّص 9 افراد من حزب القوات متورطين بإطلاق النار – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2021 - 22:20

سالم زهران للمنار : جعجع معني ويجب ان يسأل، والجيش والقضاء شخّص 9 افراد من حزب القوات متورطين بإطلاق النار

منذ 2 ساعة 14 October، 2021
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