كمال الخير: لمحاسبة جعجع و ازلامه المعتدين

دان رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير في بيان المجزرة البربرية التي حصلت في شوارع بيروت و التي ذهب ضحيتها متظاهرون سلميون أرادوا ايصال رسالة من أمام قصر العدل.

و اعتبر الخير ان قتل الأبرياء من قبل قناصين مجهزين هو أمر خطير لم يحصل منذ الحرب الأهلية، و انه تم بأمر عمليات مباشر من سمير جعجع و تم التخطيط له في الغرف السوداء في عوكر . من هنا يتوجب على القوى الوطنية توحيد صفوفها و الوقوف بمواجهة المخططات التي تستهدف وطننا و استقراره.

و أكد الخير ان حزب القوات اللبنانية و رئيسه و قياداته و بعض الاعلاميين و السياسيين و من خلفهم السفارة الأمريكية يقفون وراء الحملة التي طالت التظاهرة السلمية التي تحدد موعدها منذ الأمس، كما يقفون وراء الحملة المشبوهة التي تطال المقاومة و حلفائها.

و دعا الخير الجيش اللبناني و القوى الأمنية الى توقيف المجرمين الذين غدروا بالمتظاهرين، و القضاء اللبناني الى محاسبة الذين يقفون وراء تلك المجموعات الاجرامية .