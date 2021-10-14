فرنجية : التمنّي أن تقوم القوى الأمنية بدورها لضبط الوضع ومعاقبة المجرمين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2021 - 19:00

فرنجية : التمنّي أن تقوم القوى الأمنية بدورها لضبط الوضع ومعاقبة المجرمين

منذ 1 ساعة 14 October، 2021
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