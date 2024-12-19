فرنجية: مستمر في ترشحي لرئاسة الجمهورية حتى جلسة 9 كانون الثاني ونريد رئيساً بحجم المرحلة

أعلن رئيس تيار المرده، سليمان فرنجية، أنه مستمر في ترشحه إلى رئاسة الجمهورية، حتى جلسة 9 كانون الثاني 2025، مشيراً إلى أنّه “في 9 حزيران الماضي دعوتهم للمنافسة ومن موقع القوة، واليوم رغم الظروف أجدّد الدعوة لأنّ التهرّب من المسؤولية خطأ”.

وأضاف فرنجية في العشاء التكريمي لخلية أزمة النازحين في “تيار المردة”، “مستمر وإذا اتفقنا على اسم في جلسة 9 الشهر فأنا منفتح على ذلك، ولكن نريد اسماً وازناً»، مضيفاً: “نحن بناة بلد وبناة دولة وهذا ما يقوّي البلد والجيش والمقاومة، وأنا مستعد لكل شيء كرمى موقع الرئاسة، الموقع المسيحي الأول”.

وكشف أنه “جرى البحث عن أسماء جامعة، وكنا قد طرحنا بعض الأسماء، وقد رُفض البعض وقُبل البعض الآخر كما غيرنا”. وإذ أشار إلى أنه “لن يدخل في الأسماء «منعاً للحرج»، أوضح أنه يريد رئيساً «يحملنا إلى المرحلة المقبلة، نريد خياراً على قياس المرحلة وليس الحصة”.

وأكد فرنجية أنه “لا يريد الاختلاف مع أصدقائه حتى ولو لم نتقاطع على اسم فلا نملك ترف الخلاف”، معتبراً أن “الاتفاقات الصغيرة تصنع تسويات ولا تبني وطناً”.

ودعا فرنجيه رئيس حزب” القوات اللبنانية” سمير جعجع كما الجميع للمشاركة في جلسة 9 كانون الثاني وانتخاب رئيس قادر على الحكم وإدارة المؤسسات”، مشيرا الى ان المطلوب رئيس بحجم الرئيس الشهيد رفيق الحريري على رأس الطائفة المسيحية “.

المصدر: وكالات