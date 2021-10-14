العراق: القبض على إرهابي من “داعش” في الطارمية شمال بغداد

أعلنت معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي العراقي الخميس انه تم إلقاء القبض على ناقل عصابات تنظيم “داعش” الارهابي في قضاء الطارمية شمال بغداد.

وذكرت المعاونية في بيان لها انه “بناء على معلومات استخباريه دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية، تم اعتقال ناقل إرهابيي داعش المدعو (ق. أ. ع)، مبينة ضبط أسلحة وعتاد كان يخفيها الإرهابي قرب داره”، وأضافت ان “الواجب تم بالتنسيق مع قطعات الجيش العراقي في الطارمية اللواء ٥٩”، ودعت المعاونية “الى الإخبار عن كافة المعلومات والشبهات الأمنية على الرقم الساخن ٤٨١”.

المصدر: السومرية