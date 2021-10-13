مقتل جندي فرنسي في مالي

أعلن الجيش الفرنسي اليوم الأربعاء أن”أحد عسكرييه من القوات المشاركة في “عملية برخان” في منطقة الساحل لقي مصرعه في مالي”.

وأكدت وزارة الجيوش الفرنسية في بيان له أن”الميكانيكي أدريان كيلان البالغ من العمر 29 عاما، فارق الحياة جراء حادث عرضي وقع أمس في قاعدة تمبكتو في شمال مالي”.

وأوضح البيان أن”العسكري كان يقوم بصيانة شاحنة وأصيب بجروح فتاكة إثر إمالة كابينة الآلية أثناء تصليحه محركها”، لافتا إلى أن”رجال الإنقاذ على الرغم من محاولاتهم الفورية، لم يتمكنوا من إنعاش الجندي المصاب”.

وأكد البيان فتح تحقيق في ملابسات وفاة العسكري.

ويعد كيلان سابع جندي فرنسي يلقي مصرعه جراء حادث عرضي في منطقة الساحل منذ 2013 خلال مشاركته العمليات.

وإجمالا، خسر الجيش الفرسي 52 جنديا خلال هذه العمليات.

المصدر: مواقع