رابطة مخاتير البقاع الشمالي دانت تسييس ملف انفجار المرفأ – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2021 - 19:16

رابطة مخاتير البقاع الشمالي دانت تسييس ملف انفجار المرفأ

منذ 2 ساعة 13 October، 2021
المنار
المنار
لبنان

دانت رابطة مخاتير البقاع الشمالي في بيان، “بشدة، تسييس ملف انفجار المرفأ واستهداف النائب والوزير السابق علي حسن خليل للمرة الثانية من دون وجه حق، وتضليل الرأي العام “.

وأكدت أنها “كانت وما زالت تقف مع أهالي الضحايا وتحقيق العدالة الحقة بكل شفافية وتبيان الحقيقة”، واهابت بالقضاء “تصحيح مسار التحقيق بقضاة نزيهين متحررين من التبعية من أجل رفع راية الحق”.

كما وأكدت وقوفها “خلف الرجل الوطني الذي يشهد له العالم، دولة الرئيس نبيه بري، ووضع كل إمكانياتها بتصرفه لتسود العدالة ويسلم الوطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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