المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تعمم على جميع القطاعات والوحدات عدم تنفيذ أي قرار أو إشارة للقاضي بيطار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2023 - 20:54

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تعمم على جميع القطاعات والوحدات عدم تنفيذ أي قرار أو إشارة للقاضي بيطار

منذ 49 mins 24 January، 2023
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