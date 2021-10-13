مراسل المنار: تأجيل جلسة مجلس الوزراء المقررة بعد ظهر اليوم والمخصصة لمناقشة ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2021 - 14:02

مراسل المنار: تأجيل جلسة مجلس الوزراء المقررة بعد ظهر اليوم والمخصصة لمناقشة ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت

منذ 31 mins 13 October، 2021
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