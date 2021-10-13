الذهب في انتظار الفيدرالي والتضخم…

ارتفع الذهب في تعاملات صباح الأربعاء في آسيا، مستقرًا قبل محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبيانات التضخم. وسيتم تحليل كل من محضر الاجتماع والبيانات بحثًا عن أدلة على الجدول الزمني للبنك المركزي لتقليص مشتريات الأصول.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.18٪ لتصل إلى 1762.55 دولارًا بحلول الساعة 9:47 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1:47 صباحًا بتوقيت جرينتش).

هذا وتستمر الضغوط التضخمية لفترة أطول من المتوقع، وفقًا لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك، ولا يجوز وصف الارتفاع بأنه أمر عابر. وفي غضون ذلك، قال نائب رئيس مجلس الإدارة ريتشارد كلاريدا أن الشروط المطلوبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء التقليص في مشتريات الأصول “لم يتم الوفاء بها كلها.” وقد وسعت تعليقات كلاريدا التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في تقليص مشتريات الأصول كما هو مقرر في نوفمبر 2021.

ويتخوّف الاقتصاد العالمي من احتمالية حدوث ركود تضخمي بسبب المشاكل الاقتصادية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا وارتفاع سعر مواد الطاقة والأزمة في أوروبا وأمريكا، وساعد ذلك في زيادة التمركزات الشرائية على الذهب في الأسبوع الماضي، لذلك قد تكون الارتفاعات القوية للبيانات التضخم نقطة انطلاق للذهب.

ومع تزايد الضغوط التضخمية على مستوى العالم، تقوم الأسواق بتسعير زيادات كبيرة في أسعار الفائدة، وتراهن إلى حد كبير على أنه سيتم تشديد السياسة النقدية في وقت أقرب وبمعدل أسرع مما هو محدد حاليًا.

هذا وقد يتعطل التعافي الاقتصادي العالمي من كوفيد-19 بسبب الأزمات المستمرة في سلسلة التوريد والضغوط التضخمية، وفقًا لصندوق النقد الدولي، حيث انخفضت توقعات النمو للولايات المتحدة والقوى الصناعية الكبرى الأخرى.

وقد بلغ مؤشر فرص العمل الأمريكية 10.44 مليون في أغسطس، وهو رقم قياسي يشير إلى ضيق سوق العمل.

أما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فستصدر الصين بيانات التجارة، بما في ذلك الصادرات والواردات والميزان التجاري، في وقت لاحق اليوم. ومن المقرر صدور بيانات التضخم، بما في ذلك مؤشرات أسعار المستهلك والمنتج، يوم الخميس.

وبالنسبة لأخبار المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفع كل من الفضة والبلاديوم بنسبة 0.1٪، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.1٪.

المصدر: Investing.com