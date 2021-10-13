إنستاغرام تنبه المستخدمين عند تعطل الخدمة

تختبر منصة إنستاغرام ميزة جديدة تنبه المستخدمين عندما تواجه الخدمة صعوبات فنية كبيرة ولإضافة المزيد من الشفافية. ويظهر التنبيه كإخطار في خلاصة نشاط المستخدمين عندما يشعر الناس بالحيرة ويبحثون عن إجابات.

حيث قالت المنصة: “نختبر الإشعارات الجديدة عندما لا تعمل أجزاء معينة من إنستاغرام ونلاحظ أن لدى الأشخاص الكثير من الأسئلة. نريد أن نجعل من السهل فهم ما يحدث مباشرة من المصدر”.

كما يلجأ معظم المستخدمين في الوقت الحالي إلى تويتر لمعرفة ما يحدث عندما تتوقف الخدمة المملوكة لشركة فيسبوك. ولكن من الناحية المثالية، تأتي المعلومات مباشرة من التطبيق، مما يضيف المزيد من الصلاحيات، بالإضافة إلى اتصال محدد بمستخدمي المنصة.

وإذا لم يتمكن المستخدمون من تسجيل الدخول إلى التطبيق في المقام الأول، فلن تكون هذه الإشعارات ذات فائدة كبيرة، حيث يتم اختبار التنبيهات الجديدة مبدئياً مع المستخدمين في الولايات المتحدة قبل أن تقرر هذه الخطوات.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت أيضاً “حالة الحساب”، وهي أداة جديدة لتوفير نظرة ثاقبة لانتهاكات المحتوى المحتملة، وغيرها من المشكلات المتعلقة بمشاركاتك. لمساعدة المستخدمين في فهم أي محتوى أو تأثيرات، التي من شأنها التخفيف من الشائعات حول “حظر الظل” المفترض أو القيود التي يمكن أن تؤثر في أداء المشاركات.

وتأتي هذه التغييرات نتيجة للأسئلة المتكررة من مستخدمي المنصة حول سبب معاقبة حساباتهم، وما الذي يمكنهم فعله لحلها.

المصدر: الميادين