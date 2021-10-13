كينيا تعلن رفضها الاعتراف بقرار محكمة العدل الدولية بشأن نزاعها البحري مع الصومال

أعلنت كينيا رفضها الاعتراف بقرار محكمة العدل الدولية بشأن نزاعها البحري مع الصومال.

وقال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا إن حكومته تعلن “رفضها الكامل وعدم اعترافها بالاستنتاجات الواردة في القرار” الصادر عن محكمة العدل الدولية، وذلك بعيد أيام من اتّهام بلاده هذه الهيئة القضائية الأممية العليا بالانحياز وإعلانها أنها لم تعد تعترف بسلطتها.

وكانت قد قضت محكمة العدل لصالح الصومال في نزاعه مع كينيا، حيث وضعت حدودًا بحرية تعطي الصومال أحقية في جزء من المحيط الهندي يُعتقد أنه غني بالنفط والغاز.

وخلصت المحكمة إلى أن كينيا، التي قامت بتأمين بعض الأراضي خارج نطاق المطالبة الصومالية، فشلت في إثبات وجود حدود بحرية ثابتة بين الدولتين، مما كان سيعطيه جزءًا أكبر من الأراضي المتنازع عليها.

وتتنازع نيروبي ومقديشو منذ سنوات السيادة على منطقة بحرية على حدودهما في المحيط الهندي، ويرجح أنها تحتوي على حقول نفط وغاز.

المصدر: مواقع اخبارية