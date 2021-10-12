دولة تحول مستنقعاتها الى بطاريات تستخدم للسيارات

كشفت وكالة دولية أن دولة أوروبية تقوم بصناعة وإنتاج البطاريات من خلال مستنقعات ورواسب موجودة على أراضيها.

وذكرت وكالة “رويترز” أن علماء من دولة إستونيا استطاعوا الاستفادة من المستنقعات والرواسب الموجودة على أراضيها والتي تحتوي على مادة “أيون الصوديوم” لانتاج البطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية.

وأشاروا إلى أن بطاريات “أيون الصوديوم” التي لا تحتوي على خامات الليثيوم أو الكوبالت أو النيكل الغالية نسبياً، ما يجعلها واحدة من التكنولوجيات الجديدة التي يتوق إليها صانعو البطاريات باعتبارها بديلاً لبطاريات “أيون الليثيوم” الشائعة”.

وقال العلماء قي جامعة تارتو بإستونيا، إنهم توصلوا إلى طريقة لاستخدام الرواسب في بطاريات “أيون الصوديوم” تقلل التكلفة الإجمالية على الرغم من أن هذه التكنولوجيا ما زالت في مهدها.

المصدر: سبوتنيك