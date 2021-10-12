أهم عناصر المناعة وكيفية تعزيزها في الجسم

أعلنت اختصاصية التغذية الروسية، ريما مويسينكو، أن غياب أي عنصر متعلق بالمناعة في الجسم يعزز احتمال تعرض الإنسان للمرض أو نزلات برد مختلفة خلال فصل الخريف.

وقالت مويسينكو : “إذا كان هناك مستوى منخفض من المغنيسيوم، فإن عمل الغدة الدرقية المسؤولة عن الاستجابة المناعية سوف يتأثر الكورتيزول، وبالتالي سيكون الأدرينالين مرتفعا”.

وأشارت إلى أنه في فصل الخريف يرتفع عدد الإصابات بالأمراض المختلفة، ولذلك يصبح عنصر المغنيسيوم ضروريا في هذا الموسم، والإنسان قادر على فقدان عنصر المغنيسيوم من الجسم بسبب التعرق خلال الصيف، ما يؤدي إلى انخفاض المناعة مع بدء فصل الخريف ويعرض بالتالي الشخص للإصابة بالأمراض المختلفة.

وتابعت إن “الكمية غير الكافية من المغنيسيوم لها عواقب سلبية أخرى، حيث سيتم ملء الفراغ في الخلايا بالسوائل الزائدة، مما يؤدي إلى الانتفاخ والوزن الزائد والسيلوليت، وسيؤدي نقص المغنيسيوم في الجسم إلى التعب السريع وزيادة العصبية.

وأكدت الخبيرة أن هناك طرق مختلفة لزيادة مستوى المغنيسيوم في الجسم، حيث يجب إيلاء اهتمام خاص للأطعمة التي تحتوي على هذا العنصر على سبيل المثال لا الحصر المكسرات والتوت والبطيخ والشاي الأخضر.

المصدر: سبوتنيك