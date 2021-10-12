مسؤول صيدا في حزب الله إستقبل وفد لجنة البركسات في عين الحلوة

استقبل مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر، وفدا من لجنة حي البركسات في مخيم عين الحلوة، برئاسة علي شريم وحضور مسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو.

وأوضح بيان للحزب، أن الوفد “قدم التبريكات لقيادة حزب الله بمناسبة ولادة الرسول الأكرم، وشكر لقيادة الحزب الجهود التي بذلتها للتخفيف من المشاكل التي يعاني منها سكان مخيم عين الحلوة بشكل عام وحي البركسات بشكل خاص، كما تطرق البحث في كيفية تعزيز التعاون والتنسيق للوقوف إلى جانب أهلنا في تلك الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.

وبارك الشيخ ضاهر بدوره للجنة نشاطها المتميز رغم حداثة عملها. وحيا المجتمعون “أهلنا الصامدين في فلسطين والمجاهدين الذين يواجهون أسوأ مؤامرة لتصفية قضية فلسطين”، مؤكدين أن “المقاومة باشكالها المختلفة هي الرد الحقيقي والطبيعي على العدوان المتكرر على الشعب الفلسطيني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام