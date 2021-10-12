مصر تسجل 846 إصابة و31 وفاة بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2021 - 03:28

مصر تسجل 846 إصابة و31 وفاة بفيروس كورونا

منذ 32 mins 12 October، 2021
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